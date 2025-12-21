Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Prensa italiana alabó a Maripán por sólida actuación en triunfo de Torino

Publicado:
| Periodista Digital: ATON Chile

El chileno jugó todo el partido ante Sassuolo.

 @torino
El defensa nacional Guillermo Maripán se llenó de elogios gracias a la sólida actuación que tuvo este domingo con la camiseta de Torino, elenco que derrotó por la cuenta mínima a Sassuolo, cosechando su segundo triunfo al hilo en la Serie A.

"Memo" estuvo presente durante los noventa minutos y exhibió un nivel que solo le valió elogios de la prensa italiana. "Un partido con carácter y un físico formidable. Siempre supo cómo posicionarse ante (Walid) Cheddira y sus compañeros para atajarlos de raíz", destacó Calcio Mercato que además le puso nota siete.

Euro Sport igualó la calificación, argumentando que el zaguero tuvo "una sólida actuación defensiva. Silenció a Cheddira y luego a Moro, y en general, mantuvo la concentración. También estuvo cerca de marcar".

En esa misma línea, el medio partidario Toro aseguró que el central "lidera la defensa con confianza, incluso permitiendo atajadas impecables como la de (Ismaël) Koné al final. Solo una gran parada de (Arijanet) Muric le privó de la oportunidad de poner el 2-0".

Toro News, en tanto, sostuvo que Maripán "no tiene mayores problemas para controlar a Cheddira. Siempre alerta, sabe posicionarse a la perfección, lo que le ayuda enormemente. Sobre todo en la segunda mitad, está prácticamente en todas partes y bloquea numerosos intentos de los Neroverdi. Guillermo está 'encendido', y cuando está así, es un verdadero dolor de cabeza para los atacantes rivales".

Con el resultado de este domingo, Torino trepó hasta el 12° lugar con veinte puntos y se alejó a ocho unidades de la zona de descenso, quedando a cinco de los puestos de clasificación a copas internacionales.

