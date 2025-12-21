Incendio forestal en Zapallar ha consumido al menos 100 hectáreas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la tarde de este domingo evacuar el sector La Foresta en la comuna de Zapallar (Región de Valparaíso) por el avance de un incendio forestal.

Según indicó el organismo, decretó alerta roja en el lugar y se activó la mensajería SAE para el desarrollo de la evacuación preventiva de la población.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que el siniestro, que también afecta a la comuna de La Ligua, ha consumido al menos 100 hectáreas.

La emergencia se originó alrededor de las 14:25 horas, cuando un incendio estructural se propagó hacia vegetación colindante y, posteriormente, se extendió por la ladera de un cerro.

Conaf desplegó en el lugar cinco técnicos, 11 brigadas y recursos aéreos y terrestres para combatir las llamas. El organismo cuenta con apoyo de cuatro compañías de Bomberos.

"Al momento, el incendio cuenta con una extensión de 100 hectáreas y está siendo combatido por siete aeronaves de Conaf, en conjunto con 12 brigadas de la misma corporación, siendo apoyados por cuerpos de bomberos de seis comunas de la región. Asimismo, el incendio ha afectado una estructura y, producto del proceso de evacuación, se han evacuado 100 personas", informó el director regional de Senapred, Christian Cardemil.

Por su parte, el director regional de Conaf, Mauricio Núñez, detalló: "Llevamos una superficie afectada de 100 hectáreas de pastizal, matorral, arbolado nativo y también eucaliptus. En este momento la amenaza es solamente forestal. No obstante, en horas anteriores estuvo con alerta de evacuación".

"La alerta roja se mantiene y está activo en todos sus flancos. Respecto de las fuerzas de combate, están trabajando dos brigadas, cuatro helicópteros, tres aviones, el tanquero está utilizando retardante, y también tenemos un avión de coordinación y uno de observación. También hay 11 cuerpos de bomberos trabajando: Quillota, La Cruz, La Calera, Hijuelas, Nogales, La Ligua, Papudo, Cabildo, Puchuncaví, Quintero y Zapallar", agregó la autoridad.

"Cortocircuito en una casa particular"

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, explicó que el fuego se habría iniciado producto de "un cortocircuito en una casa particular de material ligero", lo que provocó que las llamas se propagaran al jardín del inmueble, donde había "pastos largos y secos", extendiéndose posteriormente por distintas quebradas del cerro.

Asimismo, el jefe comunal destacó la coordinación interinstitucional para enfrentar la emergencia y agradeció el apoyo de municipios vecinos, Bomberos y Senapred, subrayando la rápida activación de las alertas y el despliegue de recursos terrestres y aéreos para el control del incendio.