Prensa italiana destacó el regreso a la titularidad de Guillermo Maripán

El defensa nacional Guillermo Maripán volvió a la titularidad en Torino, demostrando un gran nivel en la victoria ante Lecce de Matías Pérez que le valió potentes elogios de parte de la prensa italiana.

"Sólida actuación en defensa. Tras un momento de confusión al inicio del partido contra (Walid) Cheddira, tomó las riendas", indicó Eurosport, que además calificó a "Memo" con un seis.

El medio partidario Toro News subió la puntería a un 6,5 y destacó que el chileno "regresa al centro de la defensa con autoridad, bloqueando a los atacantes del Lecce por el centro. En un partido tan sucio como este, con muchas entradas y poco juego, siempre mantiene la concentración y no comete errores".

Torino Granata se sumó a las loas para el formado en Universidad Católica. "Cheddira ciertamente no es uno de los mejores delanteros centro de la Serie A, pero en ocasiones logró provocarlo. Con el paso de los minutos, le fue tomando la medida hasta neutralizarlo y casi marcó el gol que habría sentenciado el partido", remarcó.

Calcio Mercato, en tanto, evaluó al criollo con nota siete, argumentando que el central se mostró "fuerte y seguro en defensa, cierra bien los espacios de Cheddira, dejándole pocas opciones. También es un buen rematador de cabeza".