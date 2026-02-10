Síguenos:
Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Torino y Guillermo Maripán siguen sin llegar a un acuerdo para la renovación de contrato

Publicado:
| Periodista Digital: ATON Chile

En Italia aseguraron que las negociaciones entre las partes se estancaron.

En Italia persiste la incertidumbre con respecto al futuro del defensa nacional Guillermo Maripán, quien al margen del agónico gol convertido el fin de semana ante Fiorentina, está perdiendo terreno en Torino.

Según Tuttosport, el contrato del chileno con el elenco granate expira a final de temporada y la idea del club es extender su vínculo al menos por una temporada más.

Sin embargo, la oferta del cuadro turinés sería por un monto inferior a su salario, propuesta que no sería del gusto del espigado central formado en Universidad Católica.

"El jugador aún tiene la opción de renovar su contrato con el Torino, pero para ello exige la confirmación de su sueldo actual. De ahí el estancamiento, ya que el entrenador (Marco) Baroni ha optado, tras un par de bajas, por volver a colocarlo en el centro de la defensa", sumaron desde Tutto Mercato Web.

Cabe señalar que en la actual campaña, sumando Serie A y Copa Italia, "Memo" ha visto acción en 24 compromisos, 21 de ellos en condición de titular y contribuyo con dos goles en liga.

