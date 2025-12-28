Víctor Dávila sumó dos interesados en México ante su inminente salida de América

En México crecen los rumores sobre la inminente salida del delantero nacional Víctor Dávila desde las filas de Club América, luego de un semestre donde apenas vio acción y solo contribuyó con un gol en trece partidos.

A pesar de este pobre presente y su valor de cinco millones de dólares, el chileno sumó a dos viejos conocidos como candidatos a quedarse con sus servicios.

Uno de ellos es Necaxa, cuadro que según TV Azteca habría aprobado el regreso del atacante, quien serviría como moneda de cambio por el mediocampista argentino Agustín Palavecino, figura de los rayos.

Sin embargo, las negociaciones se habrían estancado debido a que el elenco de Aguascalientes exigió más dinero además de la carta del criollo, quien ganó dos títulos con el Necaxa en 2018.

Pero eso no es todo ya que el medio partidario Soy Águila informó que Club León también puso sus ojos en el iquiqueño, que entre 2021 y 2023 anotó 32 tantos y entregó once asistencias con el conjunto esmeralda, con el cual ganó la Concachampions de 2023.