Calera de Tango: Hombre de 70 años mató a su esposa e intentó suicidarse

Un femicidio se registró en la comuna de Calera de Tango, donde una mujer de 56 años fue asesinada por su cónyuge, un hombre de 70, quien tras cometer el crimen intentó quitarse la vida.

El hecho ocurrió al interior de una parcela destinada a la crianza de aves, ubicada en el sector del Pasaje San Ignacio.

Según los antecedentes preliminares, el agresor abordó de manera sorpresiva y silenciosa a la víctima: la golpeó primero con un objeto contundente, y luego usó un arma blanca de grandes dimensiones, provocándole múltiples lesiones que causaron su muerte en el lugar.

Tras esto, el sujeto aparentemente salió la parcela, pero no se alejó demasiado, pues fue hallado a unos 200 metros, tendido en la vía pública, con cortes en las muñecas y un cuchillo incrustado en el abdomen.

Carabineros lo trasladó hasta el Hospital Parroquial de San Bernardo, donde permanece bajo custodia, a la espera de evolución.

"La pareja mantenía un vínculo matrimonial y el ataque se produjo sin una confrontación previa", señaló Patricio Rosas, jefe de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

El persecutor detalló que en el lugar se encontraron notas escritas a mano que podrían indicar las motivaciones del crimen, y que están siendo periciadas por el Ministerio Público.

Si bien no existían denuncias previas por violencia intrafamiliar, la Fiscalía informó que dos semanas antes se hubo un incidente en que el imputado agredió a su hijo.