[VIDEO] Gabriel Arias se lesionó ante Estudiantes y salió entre pifias de sus propios hinchas

El portero chileno de Newell's Old Boys, Gabriel Arias, salió lesionado en la derrota 2-0 ante Estudiantes de La Plata y abandonó el terreno de juego entre pifias de los mismos hinchas de su club.

Arias fue sustituido en el minuto 73 de partido, cuando su equipo perdía 1-0, y se retiró del estadio con muletas, por lo que se estima que el chileno se perderá el clásico contra Rosario Central pactado para el domingo 1 de marzo.

Newell's Old Boys atraviesa un complicado momento en la Liga Argentina: están últimos en el Grupo A con apenas dos puntos en siete partidos disputados, lo que despertó el enojo de su hinchada.

Este jueves fue oficializado como DT Frank Darío Kudelka.