Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago29.6°
Humedad18%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

[VIDEO] Gabriel Arias se lesionó ante Estudiantes y salió entre pifias de sus propios hinchas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El portero chileno tuvo que ser sustituido en la derrtota ante Estudiantes de La Plata y es duda para el clásico ante Rosario Central.

[VIDEO] Gabriel Arias se lesionó ante Estudiantes y salió entre pifias de sus propios hinchas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El portero chileno de Newell's Old Boys, Gabriel Arias, salió lesionado en la derrota 2-0 ante Estudiantes de La Plata y abandonó el terreno de juego entre pifias de los mismos hinchas de su club.

Arias fue sustituido en el minuto 73 de partido, cuando su equipo perdía 1-0, y se retiró del estadio con muletas, por lo que se estima que el chileno se perderá el clásico contra Rosario Central pactado para el domingo 1 de marzo.

Newell's Old Boys atraviesa un complicado momento en la Liga Argentina: están últimos en el Grupo A con apenas dos puntos en siete partidos disputados, lo que despertó el enojo de su hinchada.

Este jueves fue oficializado como DT Frank Darío Kudelka.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada