[VIDEO] Jugadores de Elche recibieron a Cepeda con la tradicional "camotera"

El jugador chileno Lucas Cepeda fue parte de la conocida "camotera" de bienvenida por parte de sus nuevos compañeros de Elche de España.

El atacante tuvo su debut con el conjunto español el pasado 31 de enero cuando ingresó en la derrota de su equipo por 1-3 ante FC Barcelona por La Liga.

Cepeda llegó a Europa desde Colo Colo y ya inició su proceso de adaptación con el objetivo de sumar protagonismo dentro del plantel.