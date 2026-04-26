[VIDEO] Junior Fernandes se lució con un golazo de chilena en Turquía

El delantero nacional Junior Fernandes brilló este domingo en Turquía marcando de chilena en el triunfo 2-1 del Keçiörengücü sobre el Manisa FK, por la penúltima fecha la Segunda División.

Fernandes aprovechó la ocasión también para recordar su pasado, porque en la celebración del gol salió festejando con ambas manos haciendo el gesto típico de Universidad de Chile.

Con este triunfo, el equipo de Fernandes terminará la temporada al menos en el octavo lugar, bastante lejos de los primeros puestos.

- Revisa el golazo de Junior: