Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago13.1°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

[VIDEO] Junior Fernandes se lució con un golazo de chilena en Turquía

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

El chileno abrió el marcador al minuto 18 de juego.

[VIDEO] Junior Fernandes se lució con un golazo de chilena en Turquía
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero nacional Junior Fernandes brilló este domingo en Turquía marcando de chilena en el triunfo 2-1 del Keçiörengücü sobre el Manisa FK, por la penúltima fecha la Segunda División.

Fernandes aprovechó la ocasión también para recordar su pasado, porque en la celebración del gol salió festejando con ambas manos haciendo el gesto típico de Universidad de Chile.

Con este triunfo, el equipo de Fernandes terminará la temporada al menos en el octavo lugar, bastante lejos de los primeros puestos.

- Revisa el golazo de Junior:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada