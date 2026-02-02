Vigouroux y Brereton aparecieron en el equipo ideal de la fecha 30 en la Championship

Los futbolistas chilenos Ben Brereton y Lawrence Vigouroux fueron reconocidos esta semana al ser incluidos en el equipo ideal de la fecha 30 de la Championship, esto luego de que ambos festejasen victorias con Derby County y Swansea, respectivamente.

Por un lado, el atacante de 26 años brilló en la goleada 0-5 ante Bristol City en Ashton Gate, recinto donde no solo marcó, sino que también entregó una asistencia clave, sumando así su sexta participación directa en goles durante lo que va de enero.

En tanto, Vigouroux fue la gran figura defensiva en la victoria por 0-2 sobre Watford Vicarage Road, estadio donde mantuvo invicta su portería tras cinco atajadas determinantes, cuatro de ellas ante remates realizados dentro del área.

Actualmente, Derby County marcha séptimo con 45 puntos y está a dos de meterse en la pelea por entrar a los play-offs del ascenso, mientras que Swansea es decimoquinto con 39 unidades.