Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.6°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Willy Chatiliez: Tengo el objetivo de llegar a la selección adulta, es uno de mis sueños

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El mundialista sub 20 con La Roja apuntó alto al ser presentado en su nuevo equipo.

Willy Chatiliez: Tengo el objetivo de llegar a la selección adulta, es uno de mis sueños
 Photosport
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Willy Chatiliez, delantero nacional y mundialista en la cita planetaria sub 20 que se celebró el año pasado en nuestro país, manifestó su deseo de llegar en algún momento a la Selección chilena adulta.

En su presentación como nuevo futbolista de FC Cartagena, elenco del torneo de Primera Federación de España (tercera categoría), el atacante recordó el torneo disputado en 2025 y admitió que "fue una experiencia inolvidable. Creo que soy un privilegiado de vivir experiencias así, ya que no todos podemos vivir y soy muy consciente de eso".

El extremo remarcó que "jugar en un estadio con 40 o 45 mil personas son cosas que te quedan de por vida y que nunca se te van a olvidar".

Por último, el veloz puntero anunció que "ahora tengo el objetivo de, en algún momento, seguir sumando minutos para ver si puedo llegar a la selección absoluta, que es uno de mis sueños".

Cabe recordar que Chatiliez fue cedido a su nuevo equipo por su club formador Huesca, donde apenas sumó seis minutos en la presente temporada en la Segunda División hispana y 121 minutos en Copa del Rey.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada