Willy Chatiliez: Tengo el objetivo de llegar a la selección adulta, es uno de mis sueños

Willy Chatiliez, delantero nacional y mundialista en la cita planetaria sub 20 que se celebró el año pasado en nuestro país, manifestó su deseo de llegar en algún momento a la Selección chilena adulta.

En su presentación como nuevo futbolista de FC Cartagena, elenco del torneo de Primera Federación de España (tercera categoría), el atacante recordó el torneo disputado en 2025 y admitió que "fue una experiencia inolvidable. Creo que soy un privilegiado de vivir experiencias así, ya que no todos podemos vivir y soy muy consciente de eso".

El extremo remarcó que "jugar en un estadio con 40 o 45 mil personas son cosas que te quedan de por vida y que nunca se te van a olvidar".

Por último, el veloz puntero anunció que "ahora tengo el objetivo de, en algún momento, seguir sumando minutos para ver si puedo llegar a la selección absoluta, que es uno de mis sueños".

Cabe recordar que Chatiliez fue cedido a su nuevo equipo por su club formador Huesca, donde apenas sumó seis minutos en la presente temporada en la Segunda División hispana y 121 minutos en Copa del Rey.