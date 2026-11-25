Luego del título logrado en la final de la Liga de Ascenso, Cobreloa aseguró la continuidad de su cuerpo técnico tras anunciar oficialmente la renovación del entrenador Mario Salas y de su equipo de trabajo con miras a la temporada 2027.

A través de una publicación en sus redes sociales oficiales, el conjunto naranja informó el acuerdo para extender el vínculo del staff técnico.

"Estamos felices de anunciar que el CT campeón de Cobreloa ha sido renovado de cara a la temporada 2027", señaló la institución.

"De esta forma, el DT Mario Salas y su equipo técnico comienzan desde ya a proyectar la temporada en la cual el Zorro cumplirá 50 años", añadió la institución.

Salas llegó a mediados de este 2026 y tras quedar igualado en puntaje con San Luis de Quillota en el liderato de la Primera B, terminó quedándose con el título en el duelo de desempate desde el punto penal.