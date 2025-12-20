Cobresal anunció la salida de Jorge Henríquez ante su inminente llegada a Deportes Concepción

A través de sus cuentas oficiales, Cobresal oficializó este viernes la partida del volante nacional Jorge Henríquez tras haber sido una de las figuras más regulares de la última campaña.

"Luego de vestir la camiseta legionaria durante toda la temporada 2025, Jorge Henríquez deja Cobresal en búsqueda de nuevos desafíos para el año entrante", informó el conjunto "minero".

Esta despedida, se suma a la información que entregó Cooperativa Deportes sobre el mediocampista que pasará a las filas de Deportes Concepción. Sin embargo, tendrá que aguardar para su debut tras ser expulsado en la última fecha del torneo.

Henríquez cerró un año de alto protagonismo individual, donde registró 11 goles y cinco asistencias en los 31 encuentros que disputó bajo las órdenes de Gustavo Huerta.