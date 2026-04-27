Huerta descartó renunciar a Cobresal: "No está en mi mente salir arrancando"

Cobresal vive un presente crítico en el Campeonato Nacional. Tras caer este domingo por 3-1 ante Everton en el cierre de la fecha 11, el conjunto de El Salvador sumó su sexto partido consecutivo sin conocer de victorias, consolidándose como la defensa más batida del certamen y manteniéndose fuera de la zona de descenso directo solo por diferencia de goles.

Pese a la paupérrima campaña, el técnico Gustavo Huerta enfrentó los micrófonos y fue tajante respecto a los rumores que circulaban sobre su posible salida de la institución nortina.

"No sé de dónde sacaron la semana pasada de que había presentado mi renuncia. No está en mi mente salir arrancando, menos en estos momentos y con lo que siento por este club", aseguró el estratega nacional tras el duelo en Viña del Mar.

En esa misma línea, Huerta reveló que cuenta con el apoyo de la cúpula directiva del club "legionario": "Yo me he reunido con los dirigentes y ellos me han dado su respaldo. No es el momento de arrancar. Quizás cuando termine la primera rueda del torneo nos sentaremos a ver si se puede arreglar o no los problemas que tenemos. Pero no antes de eso".

"Yo veo a los jugadores trabajar en la semana. Todos con buena actitud y no haciendo cosas para que haya cambios en la banca. El problema es que no somos capaces de sostener los resultados en los partidos", analizó.

Finalmente, Huerta fue enfático en que la única receta para salir del fondo es el trabajo: "Para cambiar eso seguiremos trabajando", cerró.

Cobresal es hoy 15° con 10 puntos (-6 en diferencia de gol) y solo supera a Unión La Calera, que tiene 10 unidades (-11) y a Deportes Concepción, que acumula 8 positivos.