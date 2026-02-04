Alvaro Madrid: "Mis respetos para Esteban Pavez, pero todos los jugadores somos distintos"
El volante chileno fue presentado en conferencia de prensa junto a Lautaro Pastrán.
El volante chileno fue presentado en conferencia de prensa junto a Lautaro Pastrán.
Colo Colo oficializó este miércoles a Alvaro Madrid como nuevo refuerzo para la temporada 2026; además, fue presentado en conferencia de prensa junto a Lautaro Pastrán.
El "Cacique", que buscaba un reemplazo para Esteban Pavez, quien terminó firmando en Alianza Lima, terminó decantándose por el exjugador de Everton de Viña del Mar por sobre el argentino Pablo Ruiz e Ignacio Saavedra, que se encuentra jugando en Rusia.
Madrid dejó en claro su rol dentro del cuadro albo: "La verdad no vengo a reemplazar a nadie, mis respetos para Esteban Pavez, pero todas las personas y jugadores somos distintos".
El volante de 30 años viene de jugar 13 años en el cuadro "ruletero", donde disputó 258 encuentros, anotó 17 goles y repartió 16 asistencias.