Aníbal Mosa: No vamos a dar el plantel por cerrado

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, aseguró que el plantel de Colo Colo no está cerrado, tras la presentación de Lautaro Pastrán y Alvaro Madrid como refuerzos.

"Decirle a los hinchas que estén tranquilos, la situación financiera de la institución la tenemos manejada. Si aparece alguna propuesta, antes que cierre el mercado, y tenemos una conversación con el cuerpo técnico y vemos que podemos potenciar el equipo, lo vamos a hacer", aseguró el timonel de los albos.

"Este presidente siempre ha estado por tener los mejores equipos y potenciar los equipos lo máximo que se pueda. Ahí es donde nosotros logramos conquistar a nuestros hinchas, movilizar a un país. Vamos a estar abiertos hasta el último día", agregó.

"No vamos a dar el plantel por cerrado. Vamos a citar prontamente un nuevo directorio para evaluar mientras el mercado esté abierto", añadió.

En cuanto a la derrota frente a Deportes Limache, por el debut en la Liga de Primera, el empresario puertomontino sostuvo: "El apoyo está en el cuerpo técnico y los jugadores. No creo que haya nadie que no sintió lo que pasó el fin de semana".

Respecto a una posible salida del técnico Fernando Ortiz, fue tajante: "Es demasiado prematuro hacer un análisis cuando llevamos una fecha".