Colo Colo

Arturo Vidal apareció como defensor central en la primera formación de Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante retrocedió en el campo de juego para ubicarse en la línea defensiva en el primer once del año. La modificación táctica coincidió con la reciente llegada de Javier Méndez.

Arturo Vidal apareció como defensor central en la primera formación de Colo Colo
El club Colo Colo comenzó a definir sus piezas para los primeros desafíos de la temporada 2026, con el choquye de este jueves ante Olimpia como primer obstáculo, y la gran novedad en la práctica de fútbol fue la posición de su máximo referente.

Arturo Vidal, habitualmente dueño del mediocampo, apareció alineado como defensor central en el esquema titular.

Según informamos en Cooperativa Deportes, la decisión técnica respondió a la búsqueda de variantes ante la reciente llegada de Javier Méndez y la necesidad de dar orden a la salida del equipo desde el fondo. El "King" compartió la zaga con Joaquín Sosa, mientras que las bandas fueron ocupadas por Jeyson Rojas y Erick Wiemberg.

De esta forma, la primera oncena que paró Colo Colo fue con: Fernando De Paul en el arco; Rojas, Vidal, Sosa y Wiemberg en defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Felipe Méndez y Claudio Aquino en la zona de volantes; dejando en delantera a Lucas Cepeda y Javier Correa.

Por otro lado, se informó que el delantero Cristián Zavala no formó parte de la práctica de fútbol, ya que trabajó de manera diferenciada por molestias físicas, manteniéndose al margen del grupo principal.

Colo Colo enfrenta a Olimpia el jueves desde las 21:00 hroas por la Copa Serie Río de La Plata.

