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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Bolados, el héroe de Colo Colo: Hacer el gol al último minuto es lo más hermoso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero de Colo Colo expresó su emoción tras convertir el tanto que le entregó el título del Campeonato Nacional al conjunto "albo" y destacó el esfuerzo de sus compañeros durante una temporada que calificó como muy difícil.

Bolados, el héroe de Colo Colo: Hacer el gol al último minuto es lo más hermoso
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Marcos Bolados, delantero de Colo Colo, manifestó su felicidad tras convertirse en el héroe del conjunto "albo" al marcar en el último minuto el gol que le permitió conquistar el título, coronando una temporada marcada por las dificultades.

"Hacer el gol al último minuto es lo más hermoso, y más si te da un campeonato, así que de verdad estoy muy feliz, agradecido de mi familia, de todos los que han estado conmigo. Ha sido duro, pero muy bien", expresó emocionado en declaraciones a TNT Sports después del 2-1 sobre Ñublense.

Consultado por las razones que llevaron a Colo Colo a quedarse con el título, Bolados destacó la entrega y el sacrificio del plantel. "Porque teníamos pasión, queríamos esto, queríamos esto todo este año, trabajamos para esto. Yo estaba afuera, vi a mis compañeros, se sacaron la cresta, entonces creo que lo merecíamos, merecíamos por varios puntos", sostuvo.

Finalmente, el atacante se refirió a lo que significó su conquista desde el punto de vista personal, luego de atravesar momentos complicados durante la temporada. "De todo, pero ahora me quedo con esto. Gracias por esta oportunidad que me dieron y pude convertir. De verdad estoy emocionado, trato de decirlo lo más cortito, pero eso, muchas gracias por todo", cerró el futbolista, elegido como el mejor jugador del partido.

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