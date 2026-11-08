Leandro Hernández quedó con retención de licencia y arriesga cinco años sin manejar

El delantero de Colo Colo Leandro Hernández fue formalizado este domingo ante los tribunales de justicia, luego de protagonizar durante la madrugada un violento accidente de tránsito mientras conducía bajo la influencia del alcohol en la comuna de Providencia.

Tras la audiencia de control de detención, la fiscal de flagrancia de la Fiscalía Oriente, Patricia Ibarra, confirmó que el atacante albo de 21 años fue imputado formalmente por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones graves, por lo que quedó con arraigo nacional, firma mensual y bajo investigación.

De acuerdo a los peritajes expuestos en el tribunal, las cámaras de seguridad del sector acreditaron que el futbolista no respetó la luz roja en la intersección de las avenidas Los Leones y Pocuro, embistiendo a gran velocidad al automóvil de la víctima.

"La víctima de estos hechos se encuentra aún hospitalizada, no está con riesgo vital, pero mantiene diversas fracturas en su cuerpo", detalló la persecutora, añadiendo que al afectado se le practicó la alcoholemia de rigor en el centro asistencial para cumplir con el protocolo legal.

Respecto a las medidas decretadas por el tribunal, la fiscal Ibarra informó que se acogió la solicitud del Ministerio Público de retener de manera cautelar e inmediata la licencia de conducir del deportista.

"A partir de hoy, el imputado no puede conducir ningún tipo de vehículo, porque si lo hace estaría cometiendo otro delito", advirtió la persecutora, precisando el duro escenario penal que enfrenta el atacante en caso de ser hallado culpable en un juicio.

"Las sanciones probables que arriesga parten en 541 días hasta 3 años de presidio, si se mantienen las lesiones graves, más una multa. Y en caso de lesiones graves, la ley establece la suspensión de la licencia de conducir por un plazo de 5 años", remarcó la fiscal.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días, período en el cual se esperan los resultados toxicológicos definitivos del Servicio Médico Legal (SML) —que complementarán el alcotest preliminar de 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre— y la evolución médica del afectado.