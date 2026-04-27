Cabero acusó a Gabriel Maureira por incumplimiento de las bases en duelo de Colo Colo

El árbitro José Cabero apuntó a Gabriel Maureira, arquero de Colo Colo, en el informe oficial del partido que el cuadro "albo" ganó 2-1 ante Universidad de Concepción, el domingo 26 de abril en el Estadio Municipal "Ester Roa Rebolledo", por la Liga de Primera.

La principal observación contra el futbolista, que debutó como titular en un partido oficial, quedó consignada por un incumplimiento de indumentaria. "El jugador número 25 de Colo Colo, Gabriel Maureira, utiliza una camiseta interior blanca, color distinto al rosado de la indumentaria, incumpliendo el artículo 35 de las bases", detalló el informe.

Cabero también acusó a dos jugadores de Universidad de Concepción por otra irregularidad en sus camisetas. "Los jugadores de Universidad de Concepción número 8, Facundo Mater y número 6, Bastian Ubal no lucen en sus camisetas (manga derecha) el logo del torneo según indica el artículo 45 de las bases", indicó el documento.

El juez además dejó constancia de una situación protagonizada por Maximiliano Romero al momento de celebrar su gol. "El jugador número 19 Maximiliano Romero del Club Colo Colo al momento de celebrar un gol exhibe un mensaje religioso ( Los momentos de Dios son perfectos ) en su polera interior", señaló.

El informe agregó que "tras el pitazo final, y antes de los 15 minutos que indican las bases, ingresan a zona de exclusión funcionarios del club Colo Colo, José Daniel Morón y José Muñoz, incumpliendo con el artículo 55 de las bases".

En lo deportivo, Colo Colo ganó 2-1 con goles de Romero, de penal a los 30', y Javier Correa a los 90+1', mientras Osvaldo González descontó para Universidad de Concepción a los 75'.