Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago33.7°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo anunció el préstamo de Daniel Gutiérrez a Unión La Calera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensor será parte de los “cementeros” por toda la temporada 2026.

Colo Colo anunció el préstamo de Daniel Gutiérrez a Unión La Calera
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El ciclo del defensor nacional Daniel Gutiérrez en Colo Colo entrará en un breve receso luego de que la propia institución en la que se formó anunciara el préstamo para ser parte de las filas en Unión La Calera.

Desde su formación hasta la fecha, el zaguero de 22 años nunca había salido del "Cacique", y poco a poco se fue transformando en un habitual en las formaciones titulares, acumulando así un total de 69 partidos jugados en cuatro años.

Su mejor temporada fue en 2023, donde bajo las instrucciones de Gustavo Quinteros disputó 21 duelos y pudo sumarse a la selección que ganó plata en los Juegos Panamericanos de Santiago.

Sin embargo, con la llegada de Jorge Almirón y la vuelta de la lesión que tuvo el argentino Emiliano Amor, Gutiérrez fue perdiendo protagonismo hasta que Fernando Ortiz llegó y solo contó con él en apenas 57 minutos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada