Colo Colo anunció programación para la "Noche Alba Solidaria"

A través de sus redes sociales, Colo Colo oficializó la realización de una "Noche Alba solidaria" para recaudar fondos en ayuda a los damnificados por los incendios forestales en la región del Biobío.

El evento en el Estadio Monumental se realizará el miércoles 11 de febrero y, tal como había adelantado Aníbal Mosa, el rival será Unión Española.

La jornada arrancará a las 19:00 horas con un partido preliminar a partir de entre el plantel femenino del "Cacique" y un equipo conformado por influencers.

Además, la velada solidaria contará con la presencia de artistas, además de otras actividades y un "show de cierre sorpresa".

Las entradas se pondrán a la venta a partir de las 10:00 horas de este viernes 6 de febrero en el sistema Puntoticket, con el requisito de estar registrados tanto en el sistema biométrico de Colo Colo como en el Registro Nacional de Hinchas.