Colo Colo aprobó las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, informó tras la reunión de directorio este miércoles que Colo Colo aprobó las ventas de los jugadores Vicente Pizarro y Alan Saldivia.

De acuerdo al timonel albo, se determinó vender un porcentaje del pase de Pizarro a Rosario Central, club que dirige Jorge Almirón, exDT de Colo Colo.

Respecto a la salida de Saldivia, Mosa precisó que "el directorio aprobó la venta con ciertas condiciones que se las hicimos llegar a la gente de Vasco da Gama. Si aceptan la oferta, buscaremos un central, tenemos varios nombres viendo por ahí".

Mosa evitó dar cifras sobre las ventas de ambos jugadores, pero indicó que quedaron "satisfechos" en el directorio.

"Uno siempre espera más, porque son los jugadores mas calificados que tenemos, junto a Lucas Cepeda, pero habían unas cláusulas en el caso de Vicente que no teníamos margen para movernos; y la oferta de Vasco satisface al directorio", explicó.

Finalmente, remarcó que "no nos vamos a despotenciar. Cada jugador que se va, excepto al "Vicho", lo vamos a reemplazar".