PDI extraditó a "El Ñoño", delincuente que huyó a Chile tras matar a su hija en Colombia

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de su Oficina Central Nacional de Interpol, concretó esta jornada la extradición de Jhon Camilo Flórez Moreno hacia Bogotá, Colombia.

El ciudadano colombiano, de 29 años, conocido con el alias "El Ñoño", era requerido por la justicia de su país por el delito de homicidio agravado de su propia hija, una menor de 4 años. Tras el crimen, escapó hacia Chile ingresando por un paso fronterizo no habilitado.

El sujeto fue finalmente ubicado y detenido en la ciudad de Curicó por la Brigada de Homicidios el 5 de septiembre pasado, iniciándose desde entonces el proceso judicial para su extradición. La Corte Suprema autorizó la entrega, permitiendo su traslado y puesta a disposición de las autoridades colombianas.

Un perfil de alta peligrosidad

Flórez Moreno no solo enfrenta a la justicia por el grave crimen contra su hija, sino que también posee otros cargos ligados al crimen organizado.

De acuerdo con el subcomisario Alex Varela, de la Oficina Central Nacional Interpol Santiago, el imputado sería "uno de los líderes locales de la organización criminal internacional "Los Shottas", ubicada específicamente en Buenaventura y que se dedican al tráfico ilícito de drogas, contrabando, sicariato, tráfico de armas, entre otros".

Con su arribo a Bogotá, el caso quedó ahora bajo jurisdicción de la justicia colombiana, que continuará con el proceso penal en su contra.