Con foco en el "gobierno de emergencia", Kast anunció a sus subsecretarios y delegados

Tras un par de postergaciones, el Presidente electo, José Antonio Kast, anunció los nombres de quienes integrarán la "segunda línea" de su venidero Gobierno: los subsecretarios y delegados presidenciales.

El republicano dio a conocer la lista en el hotel Radisson Blu de Las Condes durante una ceremonia que generó alta expectación política.

Kast: "Tenemos desafíos inmediatos"

Tras una extensa reunión, el Presidente electo agradeció a cada uno "por haber aceptado este tremendo desafío de asumir lo que será la conducción del gobierno a partir del 11 de marzo".

"Durante la campaña hablamos mucho de las emergencias; emergencias que se centran en las personas. Personas que sufren por el tema de la inseguridad, sufren por la falta de atención oportuna y, en algunos casos, digna en temas de salud (...) Sabemos que ninguna de estas situaciones es fácil de resolver. Para qué hablar de la inversión que requiere Chile para alcanzar lo que es la mejor política pública, que es el pleno empleo. Pero todos nosotros, los que estamos acá, más los ministros que ustedes ya conocen, era relevante encontrarnos", señaló el republicano.

Con énfasis en un "gobierno de emergencia", Kast apuntó que "tenemos desafíos inmediatos que parten el mismo 11 de marzo. Les hemos señalado a ustedes que tenemos un plan denominado 'Desafío 90', que en cada área tenemos acentos puestos y todos ya tienen claro que no va a ser un periodo fácil, pero va a ser un periodo de buen trabajo, de alegría del buen servir, a cada uno comprometido con esas urgencias sociales para recuperar, reconstruir nuestra nación".

En cuanto a los cuestionamientos respecto a la integración de nombres técnicos e independientes, el Presidente electo aclaró que "tenemos un muy buen equipo a nivel ministerial, a nivel de subsecretarios, a nivel de delegados regionales. Y que un gobierno no comienza ni termina en el equipo de ministros, subsecretarios o delegados; un gobierno es mucho más amplio que eso (...) He podido conversar con los presidentes de los distintos partidos políticos y creo que tenemos una muy buena relación".

"Las personas están antes que las diferencias políticas, que los partidos"

El futuro Mandatario le dio la palabra a la futura subsecretaria General de Presidencia, Constanza Castillo (independiente), quien destacó que "nos hizo bastante hincapié el Presidente electo en que tenemos que trabajar por el bien de Chile en temas urgentes como seguridad, reconstrucción y dando lo mejor de nosotros mismos para servir a Chile, para trabajar colaborativamente y sacar adelante este gobierno de emergencia. Y lo vamos a hacer entre todos con todas las autoridades y todos los equipos de gobierno".

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina (RN), enfatizó en que "esta es una gran oportunidad para cambiar la vida a personas humildes, que necesitan un Estado eficiente, que necesitan autoridades dispuestas en terreno, pero sobre todo también con gran disponibilidad para trabajar en equipo".

"Estos son temas que el Presidente nos ha indicado de manera prístina: las personas están antes que las diferencias políticas, antes que los partidos. Lo más importante es que desde el 11 de marzo, que vamos a estar en la calle, justamente entendamos que ese trabajo en terreno es el gran mandato que ha recibido este gobierno para enfrentar también las emergencias", concluyó.

En paralelo, el actual subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz, señaló en Cooperativa que esperan seguir realizando las reuniones bilaterales con el Gobierno entrante la próxima semana.

"El proceso de cierre y traspaso lo hemos hecho muy ordenadamente y desde la plataforma hemos subido toda la información requerida de los servicios, a fin de que esto sea impecable y tengan toda la tranquilidad", dijo la autoridad.

"Vamos a hacer un traspaso a la altura de lo que hemos hecho como país, con una mirada muy republicana y patriota, porque lo que representamos es una tarea de Estado donde no hay diferencias políticas", añadió.