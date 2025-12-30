Colo Colo, la U. de Conce y Deportes Concepción tienen fixture para la Serie Río de La Plata

Colo Colo, Universidad de Concepción y Deportes Concepción conocieron este martes la programación de sus partidos para la Serie Rio de La Plata, torneo amistoso de pretemporada que disputarán en Uruguay.

El cuadro albo será el primero en debutar, el jueves 15 de enero, ante Olimpia de Paraguay, a las 21:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio "Luis Franzini" en Montevideo.

El "Cacique" tendrá acción nuevamente los días 18 y 21 del mismo mes, ante Alianza Lima y Peñarol, todos en mismo horario, 21:00 horas.

La U. de Conce, por su lado, se estrenará el 19 de enero, ante Racing de Montevideo; y tres días después, el 22, se medirá ante Montevideo Wanderers.

Finalmente, Deportes Concepción jugará el 20 de enero contra Nacional en el Gran Parque Central, y cerrará la participación chilena ante Montevideo City Torque, el viernes 23.

Revisa la programación de los chilenos en la Serie Río de La Plata:

Jueves 15 de enero

Olimpia (PAR) vs. Colo Colo (CHI). 21:00 horas. Estadio "Luis Franzini", Montevideo

Domingo 18 de enero

Colo Colo (CHI) vs. Alianza Lima (PER). 21:00 horas. Estadio Parque Viera, Montevideo

Lunes 19 de enero

Racing de Montevideo (URU) vs. U. de Concepción (CHI). 21:00 horas. Estadio "Luis Franzini", Montevideo

Martes 20 de enero

Nacional (URU) vs. Deportes Concepción (CHI). 22:00 horas. Gran Parque Central, Montevideo

Miércoles 21 de enero

Peñarol (URU) vs. Colo Colo (CHI). 21:00 horas. Estadio Centenario o Campeón del Siglo

Viernes 23 de enero