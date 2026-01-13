Colo Colo oficializó la salida de Alan Saldivia: "Una maleta llena de sueños"

Colo Colo usó sus redes sociales para oficializar la salida del defensor uruguayo Alan Saldivia, quien deja el club para emigrar al fútbol brasileño luego de destacadas campañas con la escuadra alba.

"Llegaste desde Uruguay con una maleta llena de sueños, los que supiste cumplir defendiendo la camiseta del Eterno Campeón", expresó el cuadro popular en su cuenta en Instagram.

Saldivia, quien será refuerzo de Vasco da Gama, llegó a Macul en 2021 con 19 años para terminar su proceso de formación en el Monumental.

Tras ello se transformó en un pilar de la defensa, sobre todo en la campaña 2024 totalizando 95 partidos con la camiseta blanca.

Con Colo Colo, el jugador ganó la Copa Chile, la Liga y la Supercopa.