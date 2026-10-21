Colo Colo superó a la U y la UC en ranking mundial de mejores clubes formadores

Colo Colo se ubicó en el puesto 54° del ranking mundial de mejores instituciones formadoras de futbolistas que publicó este miércoles el Observatorio del Fútbol CIES, y encabezó la representación nacional por delante de Universidad Católica y Universidad de Chile.

El conjunto "albo" alcanzó un índice de formación de 47,5 puntos y un total de 49 jugadores surgidos de sus divisiones inferiores que participan en las 49 ligas de Primera División consideradas en el estudio internacional.

De esos futbolistas, nueve permanecen en Colo Colo y uno compite en alguna de las cinco principales ligas europeas. Además, los jugadores formados en el cuadro de Macul registraron un promedio de 1.838 minutos disputados y una edad media de 26,8 años.

Universidad Católica apareció en el lugar 82° de la clasificación mundial, con un índice de 38,0 puntos y 39 futbolistas formados, de los cuales nueve permanecen en el club. El conjunto cruzado registró un promedio de 1.640 minutos por jugador.

Por su parte, Universidad de Chile ocupó el puesto 110°, con 32,5 puntos y 36 jugadores surgidos de sus divisiones inferiores. Diez de ellos continúan en el equipo azul, mientras el promedio de minutos disputados llegó a 1.310.

Los resultados también permiten establecer una comparación con el ranking de 2024, cuando Colo Colo también lideró a los equipos chilenos. En aquella oportunidad, el "Cacique" ocupó el puesto 79°, con 39,9 puntos y 42 futbolistas formados, por lo que ahora avanzó 25 posiciones y aumentó en siete su cantidad de jugadores considerados.

Universidad Católica también mejoró su ubicación respecto de aquella medición, desde el puesto 94° al 82°, mientras Universidad de Chile retrocedió del lugar 99° al 110°, pese a incrementar de 33 a 36 su número de futbolistas formados.

El informe número 558 del CIES contempla la cantidad de jugadores formados por cada institución, el nivel deportivo de los encuentros que disputaron durante el último año, sus minutos en cancha y su edad. El organismo considera como club formador a aquel en que el futbolista permaneció al menos tres temporadas entre los 15 y 21 años.

A nivel mundial, Benfica de Portugal encabezó el listado con 101,3 puntos y 93 jugadores formados, seguido por River Plate de Argentina, con 97,6 unidades y 94 futbolistas, y Boca Juniors, con 96,7 puntos y 93 jugadores. Vélez Sarsfield y Ajax completaron los cinco primeros puestos.