Cristián Zavala estará al menos un mes fuera de las canchas en Colo Colo

Tras confirmarse una fractura en su rótula, atacante nacional Cristián Zavala estará cerca de un mes fuera de las canchas en Colo Colo por la lesión que sufrió tras el fallido penal ejecutado ante Peñarol por la Serie Río de la Plata.

Según informamos en Cooperativa Deportes, esta situación no genera una intención de buscar un reemplazo en Blanco y Negro debido a que el exCoquimbo Unido tampoco era considerado como uno de los titulares.

En contraste, el club sí busca un sustituto para Lucas Cepeda, quien partió a Elche de España dejando un puesto en el que la concesionaria tendrá que barajar posibles nombres de reemplazo durante la reunión de este miércoles 28 de enero.

Los nombres que se manejan son Víctor Dávila y Diego Valdés. El atacante de América de México es el más similar al estilo del formado en Santiago Wanderers, mientras que el volante de Vélez Sarsfield aparece como una alternativa recurrente.