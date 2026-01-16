¿Cuándo y dónde ver a Colo Colo frente Alianza Lima por la Serie Río de La Plata?

Colo Colo disputará su segundo encuentro por la Serie Río de La Plata frente Alianza Lima en el Estadio Parque Viera de Montevideo.

Los albos vienen de ganar 4-3 por penales a Olimpia tras el 0-0 en los 90 minutos, en lo que fue su debut en el torneo amistoso que se juega en Uruguay.

¿Cuándo y dónde ver a Colo Colo ante Alianza?

El cotejo está programado para el domingo 18 de enero a las 21:00 horas y lo podrás ver por Disney+ Premium.

Todos los detalles relacionados a este evento podrás encontrarlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y también seguir el partido en la transmisión de Cooperativa Deportes.