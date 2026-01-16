Coordinador Nacional de Trasplante: La cifra de donantes sigue siendo insuficiente

José Luis Rojas, coordinador Nacional de Trasplante, advirtió en Cooperativa que el promedio actual de donantes ha aumentado, pero sigue siendo insuficiente para disminuir las largas listas de espera, por lo que instó a los ciudadanos a comunicar su voluntad a sus seres queridos.

Tras abordar dicha problemática en el marco del Congreso Futuro 2026, el médico cirujano explicó en Lo que Queda del Día: "En los últimos años, hemos tenido un cierto aumento de la donación en cuanto a números: superamos los 200 donantes, estamos haciendo entre 600 y 700 trasplantes al año, pero sigue siendo una cifra insuficiente, más que por el número, porque nuestras listas de espera siguen siendo largas, y con un número que ha crecido todavía en poca cuantía, los tiempos de espera todavía son largos, entonces aumentan los riesgos".

A su juicio, para aumentar aún más la cifra, es necesario "transmitir a la gente la confianza de que este sistema funciona, cosa de poder disminuir la no-ratificación de las familias. Todavía más del 50% de las veces, las familias no ratifican la voluntad de donante de la persona, muchas veces por desconocimiento, porque no tenían claro qué quería la persona que falleció frente a la donación".

En ese sentido, "invitamos a la población a conversar el tema, cosa que el día de mañana no sea una conversación que deban tener en medio de lo complejo que es la pérdida de un ser querido (...) Mucha gente todavía dice 'soy donante', y si le preguntan si se lo ha planteado a sus familiares, dice 'no, no lo he transmitido'. Y lo que está comprobado es que las familias, con la certeza de la decisión, donan más".

Consultado por una cifra ideal en el caso de Chile, Rojas apuntó que "el número mágico es cantidad de donantes por millón de habitantes (...) Nosotros somos alrededor de 18 o 20 millones, así que cerrémoslo en 20. España ya va en 52 por millón, y a pesar de eso, no es que tenga cero pacientes en listas de espera, sino que disminuye los tiempos: un paciente se activa en urgencia y durante el día está trasplantado".

"Creo que a eso tenemos que aspirar. Con el doble de la cantidad de donantes que tenemos hoy, Chile tendría tiempos mucho más cortos, y aumentarían las posibilidades de llegar a tiempo con el órgano, que muchas veces es lo que marca la diferencia", cerró el coordinador nacional.