Imputado por caso "muñeca bielorrusa" acusa coerción y presenta querella contra fiscal

El abogado Eduardo Lagos, en prisión preventiva como imputado en el bullado caso "muñeca bielorrusa", arremetió contra el fiscal que lidera las diligencias, Marcos Muñoz, y lo acusó de tomar su declaración bajo medidas de coerción el pasado 6 y 7 de enero.

Por esta situación, el investigado presentó una querella contra el persecutor, sumándose a un recurso de amparo que ya había sido ingresado previamente.

La base de estas acciones radica en la forma en que se llevó a cabo su declaración. Según consignó La Tercera, Lagos sostiene que, al ser trasladado al OS-7 de Carabineros para concretar la diligencia, se le mantuvo esposado y con grilletes durante las más de 8 horas en las que entregó su versión.

A pesar de que dice haber comunicado "constantemente a los presentes que le estaban provocando un daño físico en los tobillos, incluso mostrándoles las heridas", y que se encontraba resguardado por personal armado y dentro de un recinto policial, se le "negaron reiteradamente quitarle estas restricciones".

La situación llevó a Lagos a negarse a firmar la declaración que se le tomó.

Lagos se negó a firmar la declaración, aduciendo daños físicos y la negación reiterada a quitarle las restricciones, pese a estar en un recinto policial. (FOTO: ATON)

La respuesta del fiscal aludido

Al ser consultado sobre este amparo y la declaración en el marco de otras formalizaciones, el fiscal Muñoz afirmó que quedó registrada en la carpeta investigativa, aunque no se aclaró si la declaración puede ser usada o no.

Respecto al recurso de amparo, el persecutor indicó "no estar notificado formalmente", situación que, según fuentes del Ministerio Público, se mantiene hasta la fecha.

Muñoz enfatizó que "se trata de una declaración que se encuentra bajo reserva, la cual no me puedo referir" y que "cualquier diligencia de investigación que se realice por la Fiscalía o la Policía se está sujeto a un deber de registro".

"Formalmente y oficialmente, desconozco la existencia de una acción de esa naturaleza presentada, sin perjuicio de lo que de lo que ha aparecido en prensa. Más allá de eso, desconozco", cerró el fiscal.

Simpertigue bajo la lupa

El caso "muñeca bielorrusa" sigue escalando, poniendo ahora en el centro de la indagatoria al exministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue.

La fiscalía regional de Los Lagos ha puesto el foco en el otrora "supremo" tras revelarse que viajó en un crucero junto a los abogados Lagos y Vargas, poco después de haber fallado a favor de su cliente, el consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec.

Para avanzar en la investigación, la Fiscalía solicitó diligencias clave. Según reveló El Mercurio, se pidieron correos, viáticos, liquidaciones de sueldo y el levantamiento del secreto bancario del exmagistrado.

La defensa de Simpertigue, a través del abogado Felipe Lizama, asegura que el propio exministro se ofreció a poner a disposición todos sus antecedentes al Ministerio Público. (FOTO: ATON)

Sin embargo, la defensa del aludido, el abogado Felipe Lizama, afirmó que estos serían antecedentes que el propio Simpertigue ofreció poner a disposición del Ministerio Público.

"El ministro Simpertigue, por intermedio de su abogado, fue el que se apersonó ante la fiscal Carmen Wittwer, indicándole que le estaba dispuesto a autorizar la apertura de su correo electrónico individualizándolo, que estaba dispuesto a entregar donde él indicara su notebook personal y su clave", enfatizó el jurista.

Lizama añadió que estaba "dispuesto también a abrir y autorizar el acceso a sus cuentas corrientes bancarias, las que individualizó con número, ante la aludida Fiscal".

Asimismo, se aseguró que la cooperación llegó al punto de que el exministro Simpertigue "entregó su pasaporte diplomático con expresa instrucción a su abogado de pasarlo a la Fiscalía a fin de ser agregado en la carpeta investigativa".