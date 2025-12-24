Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago30.4°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

¿Podrá viajar Arturo Vidal al Mundial de la Kings League?

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Colo Colo comenzará su pretemporada el 3 de enero y trabajarán hasta el día 14 en Santiago, para después viajar a Uruguay para disputar la Serie Río de La Plata. Sin embargo, está en duda la presencia de Arturo Vidal, referente del equipo, ya que el jugador está comprometido para participar en el Mundial de la Kings League, que se celebrará entre el 3 y 17 del mismo mes en Brasil. El bicampeón de América aseguró que hará lo posible por viajar, si es que tiene días libres con el "Cacique". El informe es de Rodrigo Gómez en Cooperativa Deportes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados