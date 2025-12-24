Colo Colo comenzará su pretemporada el 3 de enero y trabajarán hasta el día 14 en Santiago, para después viajar a Uruguay para disputar la Serie Río de La Plata. Sin embargo, está en duda la presencia de Arturo Vidal, referente del equipo, ya que el jugador está comprometido para participar en el Mundial de la Kings League, que se celebrará entre el 3 y 17 del mismo mes en Brasil. El bicampeón de América aseguró que hará lo posible por viajar, si es que tiene días libres con el "Cacique". El informe es de Rodrigo Gómez en Cooperativa Deportes.

