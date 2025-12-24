La timonel de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, dijo en El Primer Café tener la impresión de que el Presidente electo, José Antonio Kast, "lo va a hacer muy bien y va a tener resultados rápidos" en materias de crimen organizado y repatriación de migrantes, pues, hasta ahora, está trabajando de manera correcta en ellas.

"(Él) está teniendo una mirada regional, que es lo que nosotros proponíamos desde el inicio", señaló la dirigente oficialista, que valoró los diálogos del republicano con los presidentes de Argentina, Ecuador y Perú, con viajes o pasos breves por dichos países después de su triunfo en las urnas.

"Es un buen gesto este recorrido que hace por América, porque, efectivamente, era lo que había que hacer: tratar de resolver en conjunto estos temas, porque, en particular, la migración venezolana no es por razones políticas", planteó.

"Creo que va a haber cuestiones importantes en estas materias y son buenas señales, y tal como espero que (en el futuro Gobierno) no se retroceda en los derechos laborales -han garantizado todos (en la derecha) que eso no va a pasar-, también considero que, en seguridad, Kast va a lograr avanzar de manera significativa", reafirmó Torrealba.

