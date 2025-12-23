Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Joaquín Sosa apareció en la mira de Colo Colo para reforzar su defensa

Periodista Digital: Cooperativa.cl

El futbolista uruguayo está a préstamo en Independiente de Santa Fe desde Bologna.

Joaquín Sosa apareció en la mira de Colo Colo para reforzar su defensa
Luego de la reciente reunión del directorio de Blanco y Negro, el nombre del defensor uruguayo Joaquín Sosa tomó fuerza para convertirse en el segundo refuerzo de Colo Colo, con la posibilidad de mejorar una zona endeble de cara a la temporada 2026.

Según supimos en Cooperativa Deportes PM, pese al interés del "Cacique" por hacerse con los servicios del jugador que actualmente milita en Independiente de Santa Fe, las negociaciones podrían complicarse debido a que Bologna de Italia es dueño de su pase.

La intención de la directiva de los "albos" es concretar un préstamo para un jugador que, a sus 23 años, ya tuvo pasos por ocho equipos, incluyendo clubes como Nacional de Uruguay, Dinamo de Zagreb y Montreal.

Sin embargo, este prometedor perfil se contradice con su última temporada en Colombia, ya que en el equipo santafesino apenas jugó nueve encuentros de los cuales siete fue titular. Todo esto por una lesión en el pie que afectó su rendimiento y lo marginó por varias fechas.

