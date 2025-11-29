Esteban Paredes: Colo Colo tiene que reestructurarse en varias áreas

Esteban Paredes, goleador histórico de la Primera División chilena e ídolo de Colo Colo, no ocultó su molestia y realizó una profunda crítica sobre el irregular presente del Cacique tras la derrota por 3-0 ante Cobresal que dejó al cuadro popular sin margen de error para clasificar a Copa Sudamericana.

En conversación con TNT Sports, el ex delantero expuso que "ha sido muy negativo para Colo Colo desde que pasó el tema de la Copa Libertadores con Fortaleza, ahí vino una debacle muy importante para el club, no se ha hecho nada nuevo, hay cosas que se prometen y no se logran concretar".

"Son etapas que por ahí no se entienden, se traen jugadores de alto precio que lamentablemente no rinden en el club. Pero esto ya viene pasando hace mucho tiempo, así que creo que Colo Colo tiene que reestructurarse en varias áreas para que pueda estar todos los años en Copa Libertadores, es lo mínimo que tiene que pasar", expresó Paredes.

Por último, respecto a la caída con Cobresal, el excapitán albo indicó que "perdimos 3-0 y estamos ahí, a punto de quedar fuera de toda competencia internacional a falta de un partido. Cien años históricos del club que no han salido de la mejor forma posible. Y es lamentable para el hincha colocolino".