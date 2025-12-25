Santiago soportó este jueves su segundo día de diciembre más caluroso del siglo

El intenso calor volvió a marcar la jornada en Santiago, registrándose una de las temperaturas más altas de los últimos 25 años, de acuerdo con información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Según detalló el organismo, la estación Quinta Normal alcanzó a las 16:05 horas una temperatura máxima de 34,5°C, posicionando este día como el segundo más caluroso para un mes de diciembre en el período señalado. El único registro superior corresponde al 25 de diciembre de 2023, cuando la capital llegó a los 35,7°C.

Desde la DMC explicaron que este tipo de registros refuerza la tendencia de veranos cada vez más calurosos, especialmente en fechas asociadas a celebraciones. En ese contexto, reiteraron el llamado a adoptar medidas de autocuidado, como mantener una adecuada hidratación y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

Pronóstico para los próximos días

Para este viernes 26 de diciembre se anticipa un leve alivio en las temperaturas en la Región Metropolitana. La presencia de nubosidad costera permitiría que las máximas desciendan hasta valores cercanos a los 30°C en Santiago, mientras que en comunas del poniente como Curacaví y Melipilla se esperan registros entre los 28 y 29°C.

Sin embargo, el descanso será breve. Durante el fin de semana, el calor volverá a intensificarse en la capital. Para el sábado 27 y domingo 28 se proyecta un nuevo ascenso térmico, con temperaturas que podrían acercarse nuevamente a los 35°C en sectores periféricos de Santiago.

En tanto, en el centro de la ciudad la estación Quinta Normal podría registrar máximas en torno a los 32°C, configurando jornadas plenamente veraniegas y con elevadas sensaciones térmicas, especialmente durante la tarde.