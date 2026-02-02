Esteban Pavez y su paso por Colo Colo: "Dejé la vara alta"

El mediocampista nacional Esteban Pavez charló recientemente con los medios oficiales de su nuevo club, Alianza Lima, ocasión en la cual recordó y valoró el legado que a su juicio dejó en Colo Colo, donde se convirtió en el primer capitán en las últimas temporadas.

Sobre el momento en que se confirmó su salida del Cacique, el volante reconoció que "fue un día de muchos sentimientos, fue un día difícil, en el sentido que dejo mi casa, un club al que llegué a los 18 años. Hasta ayer era el capitán. Viví muchas cosas con Colo Colo, es mi casa. Fue un día muy difícil, porque me despedí de mucha gente que quiero, en especial los trabajadores, la gente del staff".

Con respecto a su rol como referente del cuadro popular, el "Huesi" subrayó que "uno primero es persona, después es jugador. Creo que en Colo Colo dejé la vara alta de ser capitán, porque me preocupé de muchas cosas, que a lo mejor no hay que hacerlas, pero me preocupé porque soy así. Fue una linda etapa y espero que esa linda etapa poder hacerla acá".

Por otra parte, se refirió a la razón que lo impulsó a firmar por el elenco íntimo. "Me motivó el llamado de Pablo, me conoce mucho, sería mi tercera vez con él. Lo conozco, su forma de trabajar. Es un apasionado del fútbol. Me gusta seguir aprendiendo a mi edad", explicó.

Finalmente, Pavez se describió como "un jugador que doy todo en la cancha, trato de ser un líder positivo, doy lo mejor por el equipo. Va a ser innegociable mi entrega dentro de la cancha".