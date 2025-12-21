¿Vuelve gratis? Martín Rodríguez abrió la puerta a un tercer ciclo en Colo Colo

El atacante nacional Martín Rodríguez, quien actualmente juega en Erzurumspor de la Segunda División de Turquía, abrió la puerta a un posible retorno a Colo Colo junto con una insinuación para jugar gratis en lo que sería su tercer ciclo en el club.

El exjugador de Ñublense y Huachipato compartió un video en su cuenta de TikTok, al que un usuario comentó inocentemente: "Like si volverías a Colo Colo por una temporada gratis".

Para la sorpresa de este seguidor y otras personas, Rodríguez no solo le dio me gusta sino que también le respondió: "Ahora fijo".

En la actualidad, el atacante de 31 años lleva disputados 11 partidos, anotando un gol y entregando una asistencia en la presente temporada.