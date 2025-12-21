Diputada FA: Es "imprescindible" la unidad en el progresismo para defender lo construido

A una semana de la derrota del oficialismo en el balotaje presidencial, el sector todavía reflexiona sobre los errores cometidos en la campaña de la excandidata Jeannette Jara; y debate cómo organizará sus bloques a partir de marzo próximo, cuando asuma el rol opositor frente al futuro Gobierno de José Antonio Kast.

El panorama, hasta el momento, es fragmentado, ya que ha rondado la idea de articular una coalición de centroizquierda entre la DC, el PPD y el PL; mientras que el PS, el FA y el PC formarían un bloque de izquierda más tradicional.

En este escenario, la diputada FA Gael Yeomans sostuvo que, para ser una buena oposición, necesitan unidad en el sector; algo que calificó como "imprescindible".

"Necesitamos unidad para disponernos al trabajo conjunto que requiere el país hacia la defensa de los derechos, de la Ley 40 Horas, de las (reformas de) pensiones y de tantos otros temas que nosotros logramos hacer que el país diera esos pasos importantes", expresó la parlamentaria.

"Pero también (debemos unirnos) para ir a ponernos a disposición del diálogo y eso requiere una mirada colectiva, autorreflexiva, autocrítica, pero del conjunto. Yo creo en la unidad. Yo creo que lo que hemos construido hasta ahora hay que ir a defenderlo", indicó Yeomans.

Carmona: La coordinación de los partidos fue un factor en la derrota de Jara

En el marco del reflexivo debate oficialista, el PC celebró el pleno de su Comité Central, donde el timonel Lautaro Carmona abordó uno de los factores que influyeron en la derrota de Jeannette Jara en el balotaje frente a su excontendor y ahora Presidente electo, José Antonio Kast.

"No cabe duda que jugó un papel también en esto la coordinación de partidos. Si hubo una intención o intensidad exactamente igual de cada uno, si cada uno entregó a plenitud, digamos, sus capacidades para potenciar la campaña y la candidatura", dijo Carmona.

"Y en ese plano, con mucho respeto, solamente anotamos que es un factor y esperamos con atención lo que sean los debates propios de cada partido. Nosotros estamos haciendo el nuestro y ha concluido; lo vamos a compartir con ellos, pero ellos también están haciendo el propio y esperamos conocerlo", manifestó.