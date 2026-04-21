Fernando de Paul deberá pasar por quirófano ante compleja lesión

La lesión que el portero de Colo Colo Fernando de Paul sufrió el pasado domingo en el duelo ante Palestino sigue generando complicaciones en el cuadro albo dado el arquero deberá pasar por quirófano.

De acuerdo a lo informado por el cuadro albo a través de redes sociales, el cancerbero presentó una lesión avulsiva isquiotibial proximal derecho, por lo que el cuerpo médico determinó que De Paul sea operado.

"Se decide resolución quirúrgica de su cuadro. Posterior a esto iniciará su plan de rehablitación kinésica", explicó la institución alba.

Si bien en el reporte oficial no se da cuenta de los plazos, de acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el argentino nacionalizado chileno estará cerca de cuatro meses fuera de las canchas.

Estos plazos abren la posibilidad para que el cuadro albo pueda sumar a otro arquero.