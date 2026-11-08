Fernando Ortiz: Podemos ilusionarnos con algo más

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, manifestó su ilusión de continuar al mando del conjunto "albo" tras conquistar el título y aseguró que espera reunirse durante los próximos días con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, para conversar sobre su futuro.

"Se lo dije en su momento. Yo estoy agradecido y seguramente esta semana me podré juntar con él. Lo dije también anteriormente, la prioridad la tiene Colo Colo y ¿por qué no ilusionarse? Es algo que desde que arranqué, siempre la ilusión de poder coronar un campeonato, hoy lo tengo, ¿quién sabe? Podemos ilusionarnos para mucho más", expresó en declaraciones a TNT Sports.

El técnico argentino también repasó las dificultades que atravesó el plantel durante la temporada y destacó la respuesta de sus futbolistas. "Tuvimos un año muy complicado en muchísimas cosas, quizás a veces no se ven, no se nota, pero surfeamos, trabajamos, insistimos, creímos, nunca bajaron los brazos. Imagínate que metimos el gol en el último minuto sabiendo que la victoria nos daba el campeonato", sostuvo.

Ortiz también recordó las oportunidades anteriores en las que estuvo cerca de conseguir un título como entrenador. "Imagínate que he estado en seis ocasiones para poder lograr un objetivo, no se me había dado y siempre me he levantado, nos hemos levantado con mi cuerpo técnico y seguir creyendo en lo que creíamos desde el primer inicio que nos juntamos", comentó.

Finalmente, el estratega se emocionó al dedicar la conquista a su familia. "Mi madre, la tengo en el cielo, pero sé que está festejando. Mi viejo, que está en Corral de Bustos, mi hermana, la familia entera. A mi mujer, que está acá arriba, que me acompaña siempre, mi hija que está acá, que no debe entender nada, pero sabe que su papá ha dejado la vida para que pueda lograr el objetivo. Quiero disfrutar, quiero irme el último", cerró.