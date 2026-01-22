Fernando Ortiz por inminente partida de Cepeda: "Seguramente van a tomar la mejor decisión"

El plantel de Colo Colo aterrizó este jueves en Santiago tras su participación en la Serie Río de la Plata en Uruguay. En su llegada al aeropuerto, el director técnico Fernando Ortiz abordó el tema que marca la agenda del "Cacique": la inminente venta de Lucas Cepeda a Elche de España.

Ante la reunión de directorio de Blanco y Negro programada para esta tarde, donde se definirá el futuro del atacante, el "Tano" puso énfasis en el bienestar del futbolista. "También lo dije anoche, el directorio tiene una reunión y va a tocar muchísimos temas, uno es lo de Lucas, pero lo dije yo: primero hay un ser humano", comentó el estratega.

Ortiz agregó que el jugador se mantiene expectante pero calmado ante la posibilidad de emigrar a Europa. "Creo que hoy Lucas atraviesa una situación que ya ha sido reiterada en ocasiones, está tranquilo y seguramente van a tomar la mejor decisión para él y para la institución", sostuvo.

La necesidad de reforzar

Consultado sobre el impacto deportivo que tendría la partida de una de las figuras del equipo, el técnico no escondió que sería una baja sensible y adelantó que solicitará un sustituto. "Es un jugador importante, como la gente que se ha ido. Nosotros tendremos después de la reunión del directorio conversaciones con el presidente y también veremos qué podemos incorporar", explicó.

En esa línea, Ortiz fue claro respecto a la planificación del plantel si se confirma el traspaso. "Lo hablamos con el presidente, si se llegara a concretar esa situación, sí creo y creemos que tenemos que reforzar en ese puesto", sentenció el DT.

Finalmente, sobre la conformación del equipo de cara al inicio del Campeonato Nacional ante Huachipato, el entrenador concluyó: "La charla se va a derivar para seguir mejorando como equipo".