Fernando Ortiz y el rendimiento de Colo Colo: Veo una idea clara de ser un equipo protagonista

Luego de un deslucido inicio de Colo Colo en la Liga de Primera 2026, el técnico Fernando Ortiz se presentó a la conferencia previa a la segunda fecha y anticipó lo que será el cruce frente a Everton en el Monumental, ponderando las críticas recibidas.

"Todos los partidos son importantes para esta institución. Al ser el equipo más importante del país, la obligación de sacar resultados es algo que todos sabemos. Estoy tranquilo, confío en el plantel que tengo, entiendo la silla que ocupo", comenzó mencionando.

Posterior a ello, el "Tano" aclaró que: "El plantel todavía no está cerrado. Coincidimos con el presidente (Aníbal Mosa) en que sería oportuno rever posiciones. Sobre el doble 9, está a disposición de lo que yo considere el sábado".

"El descontento del hincha es notorio y a nosotros también nos duele. Con respecto a la idea de juego, yo no coincido (con las críticas), veo una idea clara de ser un equipo protagonista", cerró Ortiz.

¿Cuándo y dónde juega Colo Colo en la Liga de Primera?

El duelo en Macul entre Colo Colo y Everton de Viña del Mar se jugará este próximo 7 de febrero a partir de las 20:30 horas (23:30 GMT).