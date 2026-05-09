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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Indignación en Colo Colo: Denuncian vandalización de memorial en honor a Martina y Mylan

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El recordatorio está ubicado en las afueras del Estadio Monumental.

Indignación en Colo Colo: Denuncian vandalización de memorial en honor a Martina y Mylan
 Comisión DDHH Club Social y Deportivo Colo COlo.
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Una compleja situación denunciaron este sábado hinchas de Colo Colo en las afueras del Estadio Monumental, tras constatar que el memorial dedicado a Mylan Liempi y Martina Riquelme, hinchas que fallecieron hace más de un año en la previa del recordado partido ante Fortaleza, apareció vandalizado con rayados y mensajes obscenos.

El mural, ubicado en Avenida Marathon, a la altura de Benito Rebolledo, había sido inaugurado este año por las familias de los jóvenes, quienes fallecieron el pasado 10 de abril de 2025 en las inmediaciones del recinto deportivo, transformando el espacio en un punto de recuerdo y reflexión para la comunidad colocolina.

La sorpresa fue mayúscula para los asistentes, quienes se encontraron con la estructura dañada y denostada.

Cabe recordar que el caso por el atropello de ambos hinchas sigue su curso en los tribunales. Actualmente, dos funcionarios de Carabineros se mantienen bajo investigación judicial por este hecho, cumpliendo actualmente la medida cautelar de arresto domiciliario total mientras avanzan las diligencias para esclarecer las responsabilidades penales.

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