Un conductor lanzó su camioneta contra un grupo de estudiantes del Liceo Lastarria en plena avenida Providencia, luego de enfrentarse a ellos por el bloqueo de la vía, por una protesta de algunos alumnos del colegio, donde además han provocado violentas agresiones contra la comunidad.

En un video que circula en redes sociales, se ve a varios escolares enfrentando con puños al sujeto, quien luego sube al vehículo y lo lanza sobre la vereda, sin alcanzar a ningún joven. Luego, avanza para tomar la misma avenida hacia el poniente, en medio de los proyectiles que le lanzaron los manifestantes.

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