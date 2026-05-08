Criminal se grabó violando a guaguas y niñas tras contactar a madres por app de citas

En prisión preventiva quedó un hombre chileno acusado de violar a diversas niñas de entre dos y cinco años de edad, a quienes grabó con su celular dejando registros que luego almacenó en su dispositivo y que fueron hallados por un testigo que decidió denunciar ante Carabineros.

Según el Ministerio Público, el imputado Sebastián E.P.U. -quien fue detenido por el OS9 en la ciudad de Iquique- utilizaba la aplicación de citas Badoo, donde ocupó el seudónimo "Michael Hidalgo" para poder contactar a más de 4.000 mujeres, a quienes les preguntaba si tenían hijos menores previo a concertar sus citas.

"Desde 2019 hasta el 2023, el imputado contactaba a mujeres a través de plataformas de citas, particularmente Badoo, entre otras, en las cuales se hacía llamar Michael Hidalgo", detalló la fiscal de delitos sexuales Camila Albarracín.

"Contactaba mujeres adultas a las cuales les hacía preguntas respecto de si tenía niñas a cargo o hijas y concretaba citas de carácter sexual o romántica y aprovechaba algún momento para encontrarse con las niñas para abusarlas sexualmente, tomar fotografías de ese momento, además de videos los cuales almacenó", señaló la persecutora.

Cuando el OS9 allanó su domicilio, el acusado tomó uno de sus teléfonos celulares y lo reseteó. Además, entregó su computador con otra clave, por lo que el Ministerio Público le imputó el delito de obstrucción a la investigación, además de violación de menor de 14 años y producción y almacenamiento de material pornográfico infantil.

El tribunal dio por acreditado los delitos y decretó la prisión preventiva para el imputado, al considerar que su libertad reviste un peligro tanto para la seguridad de las víctimas como para el éxito de la investigación.

La indagatoria en desarrollo busca identificar a las víctimas que podrían encontrarse tanto en la Región de Tarapacá, como en las ciudades de Temuco, Concepción, La Serena y Antofagasta.

"Hacemos un llamado (a denunciar ante las fiscalías locales o a los distintos cuarteles de Carabineros o la Policía de investigaciones) no tan solo en la Región de Tarapacá, sino también en el Biobío, La Araucanía, Antofagasta, La Serena y Ñuble", indicó la fiscal Albarracín.