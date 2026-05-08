La Roja femenina sub 17 se juega la clasificación al Mundial ante Ecuador

Este sábado 9 de mayo, la selección chilena femenina sub 17 tendrá un partido a todo o nada contra Ecuador, en el play-off por un cupo para la Copa del Mundo 2026 que se jugará en Marruecos.

La Roja se medirá con La Tri debido al formato del Sudamericano, que asegura dos cupos mundialistas para los finalistas, y los otros dos boletos se definen con duelos entre los perdedores de semifinales y los terceros de grupo.

El equipo dirigido por Vanessa Arauz llega con campaña invicta, pero viene de caer vía penales ante Brasil, luego de un intenso partido que la "Canarinha" empató 2-2 en la recta final. Fue un tiro al poste en la tanda el que extendió la lucha nacional por acceder al Mundial.

En cuanto a la primera fase, Chile fue escolta de un apretado Grupo A, igualado a ocho puntos con Argentina y Colombia, que jugará el otro play-off con Venezuela.

Oriana Cristancho, arquera y capitana de La Roja, palpitó el encuentro y destacó la entrega del equipo, que irá "con todo para poder lograr la clasificación".

Respecto a Ecuador, terminó tercero del Grupo B con cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y una derrota que lo dejaron con saldo negativo de tres goles; y a un punto de Venezuela.

Su último partido fue una derrota por goleada de 4-0 ante Brasil, que dominó su zona y había ganado todos sus duelos antes de empatar en el tiempo regular con Chile en semis.

El decisivo encuentro se jugará en el estadio de Sportivo Ameliano en Villeta, Paraguay, a partir de las 16:00 horas de Chile (20:00 GMT).