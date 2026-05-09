Venezolano quedó en prisión preventiva por femicidio íntimo en La Cruz

El Juzgado de Garantía de la Calera decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un venezolano de 43 años acusado de asesinar a su pareja en la comuna de La Cruz (Región de Valparaíso).

El crimen ocurrió el viernes en calle La Palmilla, hasta donde concurrió la Brigada de Homicidios de la PDI para iniciar los peritajes.

El subprefecto Rodrigo Gallardo de la PDI indicó que la víctima corresponde a una venezolana de 42 años, quien se encontraba en situación migratoria irregular en Chile y no presentaba antecedentes penales, al igual que el imputado.

"El contexto de este femicidio ocurrió cuando su pareja, también venezolano, comenzó una discusión en la cual extrajo un cuchillo y, con esta arma cortante, le provocó una herida (en el cuello)", informó el detective.

En tanto, el fiscal Juan Sebastián De la Fuente precisó que el acusado fue formalizado por el delito de femicidio íntimo y que el Ministerio Público solicitó su prisión preventiva.

El tribunal acogió la solicitud al considerar que el sujeto representa un peligro para la seguridad de la sociedad, además de la gravedad y violencia del delito investigado.

Recuerda que, si eres víctima o testigo de violencia, puedes solicitar ayuda gratuita llamando al fono 1455 de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres, o a cualquiera de los siguientes números: