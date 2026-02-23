Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.1°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Integrante del cuerpo técnico de Colo Colo fue expulsado por buscar confrontación ante O'Higgins

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El preparador de arqueros Martín Gutiérrez recibió la tarjeta roja en el epílogo del encuentro disputado en Rancagua. Según el informe oficial, el colaborador abandonó su área técnica para encarar a integrantes del equipo local.

Integrante del cuerpo técnico de Colo Colo fue expulsado por buscar confrontación ante O'Higgins
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El preparador de arqueros de Colo ColoMartín Gutiérrez Catalán, resultó expulsado en los minutos finales del partido en que su equipo venció por 1-0 a O'Higgins. El incidente ocurrió al minuto 90+9', según el reporte arbitral, en el Estadio El Teniente, empañando el cierre de la jornada para el cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz.

Según el informe firmado por Mathías Riquelme, Gutiérrez incurrió en una "conducta inadecuada dentro del banco" al abandonar deliberadamente su zona permitida. El documento detalló que el profesional salió de su área técnica para "buscar confrontación con el equipo adversario y protestar una decisión arbitral" en la ciudad de Rancagua.

El tenso episodio se produjo en un duelo en que el conjunto "albo" aseguró la victoria gracias a la anotación del volante argentino Claudio Aquino a los 55 minutos. Pese a que Colo Colo dominó gran parte del juego, la fricción entre ambas escuadras aumentó considerablemente durante los descuentos, gatillando la intervención del juez central.

Debido a esta tarjeta roja, el integrante del staff técnico quedó inhabilitado para estar presente en el próximo compromiso del equipo, donde enfrentarán a Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico. El Tribunal de Disciplina deberá sesionar esta semana para determinar la gravedad de la sanción y la cantidad de fechas de suspensión.

Con este triunfo, Colo Colo escaló posiciones y comparte liderato con Huachipato.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada