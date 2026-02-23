Integrante del cuerpo técnico de Colo Colo fue expulsado por buscar confrontación ante O'Higgins

El preparador de arqueros de Colo Colo, Martín Gutiérrez Catalán, resultó expulsado en los minutos finales del partido en que su equipo venció por 1-0 a O'Higgins. El incidente ocurrió al minuto 90+9', según el reporte arbitral, en el Estadio El Teniente, empañando el cierre de la jornada para el cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz.

Según el informe firmado por Mathías Riquelme, Gutiérrez incurrió en una "conducta inadecuada dentro del banco" al abandonar deliberadamente su zona permitida. El documento detalló que el profesional salió de su área técnica para "buscar confrontación con el equipo adversario y protestar una decisión arbitral" en la ciudad de Rancagua.

El tenso episodio se produjo en un duelo en que el conjunto "albo" aseguró la victoria gracias a la anotación del volante argentino Claudio Aquino a los 55 minutos. Pese a que Colo Colo dominó gran parte del juego, la fricción entre ambas escuadras aumentó considerablemente durante los descuentos, gatillando la intervención del juez central.

Debido a esta tarjeta roja, el integrante del staff técnico quedó inhabilitado para estar presente en el próximo compromiso del equipo, donde enfrentarán a Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico. El Tribunal de Disciplina deberá sesionar esta semana para determinar la gravedad de la sanción y la cantidad de fechas de suspensión.

Con este triunfo, Colo Colo escaló posiciones y comparte liderato con Huachipato.